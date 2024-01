El fulminante mensaje de Malena Galmarini tras el anuncio de Luis Caputo: "¿Qué queda?"

"Si este capítulo era el más importante, ¿qué queda? Delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Todo lo que saquen, lo meten por decreto", plasmó en sus redes la titular de Aysa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MalenaGalmarini/status/1751027379722416162&partner=&hide_thread=false Después de escuchar al Ministro “mequieroir”, Luis Caputo.



- Eliminación de la Fórmula Jubilatoria… AFUERA!

- Blanqueo (para los evasores)… AFUERA!

- Vuelta del Impuesto a las Ganancias a Trabajadores… AFUERA!

- Disminución del Impuesto a los Bienes Personales (a los… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) January 26, 2024

"Dice que no miente, pero no te dice la verdad", agregó, al mismo tiempo que fulminó a los integrantes del actual Gobierno: "Hablan de los últimos 100 años con un desconocimiento supino de la historia de nuestro país… pero si no les importa el presente ni el futuro, imaginate el pasado", lanzó.

Finalmente, Galmarini colocó hashtags en su escritura, donde reveló el rearmamiento del Frente Renovador que conduce su esposo: "#HayOtroCamino #LaPatriaNoSeVende #LaCastaErasVos #Ganancias".