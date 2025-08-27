Manifestantes contra Javier Milei echaron a militantes libertarios de la plaza de Lomas de Zamora

protesta milei

“Los de La Libertad Avanza vinieron de frente a la plaza a poner sus banderas. Una vez que los vieron, los vecinos empezaron a cantar y a moverse en medio de Pavón. Como se les fueron encima, se terminaron yendo”, relató una vecina que presenció la escena.

La convocatoria contra Milei había circulado desde la mañana bajo la consigna “Decile basta”, llamando a repudiar la visita presidencial “por los jubilados, los docentes, los médicos, los discapacitados, por todos los argentinos”. En paralelo, desde el oficialismo se mantenía la organización de la caravana libertaria, que tenía previsto recorrer en autos las calles de Temperley hasta llegar a Portela.

repudio a Milei en Lomas minutouno.com