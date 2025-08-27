Manifestantes contra Javier Milei echaron a militantes libertarios de la plaza de Lomas de Zamora
Un tenso cruce se dio en la previa de la caravana del Presidente: simpatizantes de La Libertad Avanza intentaron instalarse con banderas, pero opositores los enfrentaron.
La visita de Javier Milei a Lomas de Zamora, programada para este miércoles como parte de la campaña legislativa en la provincia de Buenos Aires, estuvo marcada por un fuerte clima de tensión. En la plaza ubicada entre las calles Pavón y Portela, un grupo de manifestantes que había convocado a repudiar la presencia del mandatario terminó enfrentándose con militantes libertarios que intentaron desplegar sus banderas en el lugar.
El episodio se produjo alrededor del mediodía, cuando los seguidores de La Libertad Avanza (LLA) llegaron hasta la plaza para exhibir su apoyo al Presidente en medio de la crisis política por el escándalo de corrupción que salpica a Karina Milei, a Martín Menem y a Eduardo "Lule" Menem.
Sin embargo, la reacción de los opositores fue inmediata. Al advertir la presencia de las insignias libertarias, comenzaron a agitar sus propias banderas y a entonar cánticos en rechazo a Milei, avanzando sobre el grupo oficialista. “No tienen lugar acá, váyanse”, se escuchó entre los manifestantes opositores, que superaban en número a los libertarios.
En cuestión de minutos, y ante la creciente presión, los militantes de Milei recogieron sus banderas y abandonaron la plaza. Según testigos, no hubo agresiones físicas de gravedad, pero sí gritos, empujones y una marcada tensión que obligó a la policía a reforzar la vigilancia en la zona.
“Los de La Libertad Avanza vinieron de frente a la plaza a poner sus banderas. Una vez que los vieron, los vecinos empezaron a cantar y a moverse en medio de Pavón. Como se les fueron encima, se terminaron yendo”, relató una vecina que presenció la escena.
La convocatoria contra Milei había circulado desde la mañana bajo la consigna “Decile basta”, llamando a repudiar la visita presidencial “por los jubilados, los docentes, los médicos, los discapacitados, por todos los argentinos”. En paralelo, desde el oficialismo se mantenía la organización de la caravana libertaria, que tenía previsto recorrer en autos las calles de Temperley hasta llegar a Portela.
