Manuel Adorni: "A la Ciudad le hace falta motosierra"

"Nosotros realmente queremos achicar el Estado, bajar el gasto público y los impuestos. No vamos a gestionar la Ciudad, nos presentamos a una elección legislativa para legislar e intentar hacer que el manejo del dinero de los porteños cambie, que sea austero y se quede con los porteños. Claramente hace falta motosierra, sostuvo y detalló que el organigrama de la Ciudad consta de 33 páginas con más de 2.500 funcionarios con "sueldos millonarios".

adorni motosierra

“En la Ciudad no compartimos agenda con el PRO. Nosotros tenemos que defender nuestras ideas y tratas de aplicarlas, eso no significa que sean enemigos", manifestó y reiteró: “Nadie dice que el Gobierno de la Ciudad esté roto, sí que el modelo quedó viejo. Nosotros acompañamos ideas, trabajamos juntos en el Congreso, como con la Ley Bases, pero no se puede forzar una alianza".

"Hay que entender que el PRO o el espacio en el que pueda tener influencia el expresidente Macri a nivel nacional, acompañado ideas de la libertad. Pero la Ciudad tiene una agenda que no condice con las ideas de la libertad, entonces no tenemos por qué acompañar esa agenda", reiteró.

El vocero presidencial sostuvo que "nos frustra porque nos damos cuenta que hay una agenda más cercana a ideas de izquierda, a ideas comunistas, que efectivamente a las ideas de la libertad y nosotros vamos a defender las ideas de la libertad".

"Hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en términos de recursos y en términos de gestión, está más pegado a ideas que van en contra de la libertad que a las ideas que nosotros defendemos", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que La Libertad Avanza "plantea un modelo de Estado que es un Estado chico, un Estado que gaste poco y un Estado que no moleste al contribuyente, y no es lo que sentimos que pasa en la Ciudad de Buenos Aires".