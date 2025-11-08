Manuel Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar" con las reformas que impulsa Javier Milei
El flamante Jefe de Gabinete habló en la Sociedad Rural.
El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró este viernes que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar". Lo dijo en la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el marco de festejos por sus 160 años de historia.
Allí dijo que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar, un presidente y un equipo de gobierno con el objetivo fijo en lograrlo". Además, agregó en representación del gabinete: "Creemos en el mérito y en la iniciativa privada. Creemos en el trabajo honesto como camino de acceso social".
Para finalizar, arrojó: "Creemos en aquellos que invierten a pesar del riesgo, no solo climático, sino también de un Estado que durante muchos años los ahogó en impuestos y les cambió permanentemente las reglas de juego".
Así fue la jura de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete
Minutos antes de iniciar su 14° viaje a los Estados Unidos en menos de dos años, el presidente Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni que asumió así como nuevo Jefe de Gabinete de ministros de la Nación. Adorni reemplazará así a Guillermo Francos quien fue eyectado del cargo pocas horas después de consumado el inesperado triunfo de La Libertad Avanza en las Legislativas del pasado 26 de octubre.
"Vamos con todo", se le escuchó arengar Milei a Adorni, quien asumió un puesto clave de cara a la segunda parte del Gobierno libertario.
Estuvieron presentes en la ceremonia la totalidad de los ministros del renovado Gabinete del gobierno libertario, además de familiares y amigos.
El acto comenzó con la lectura ceremonial de los decretos que oficializaron las renuncias de Francos y de Adorni (como Secretario de Comunicación y Medios de la Nación Argentina). Tras los primeros anuncios, el salón blanco coreó el apellido del flamante jefe de Gabinete.
Cambios en el Gabinete
El exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán mantuvieron ayer en Casa Rosada encuentros para despedirse de sus equipos y formalizar la transición con sus reemplazos: Manuel Adorni y Diego Santilli.
Las reuniones tuvieron lugar en las oficinas de jefatura de Gabinete, ubicadas en la planta baja de Balcarce 50, y sucedieron en la previa a la jura de Adorni, quien asumirá formalmente como jefe de los ministros el miércoles a las 12, en el Salón Blanco.
