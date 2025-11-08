Manuel Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar" con las reformas que impulsa Javier Milei

Estuvieron presentes en la ceremonia la totalidad de los ministros del renovado Gabinete del gobierno libertario, además de familiares y amigos.

El acto comenzó con la lectura ceremonial de los decretos que oficializaron las renuncias de Francos y de Adorni (como Secretario de Comunicación y Medios de la Nación Argentina). Tras los primeros anuncios, el salón blanco coreó el apellido del flamante jefe de Gabinete.

Cambios en el Gabinete

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán mantuvieron ayer en Casa Rosada encuentros para despedirse de sus equipos y formalizar la transición con sus reemplazos: Manuel Adorni y Diego Santilli.

Las reuniones tuvieron lugar en las oficinas de jefatura de Gabinete, ubicadas en la planta baja de Balcarce 50, y sucedieron en la previa a la jura de Adorni, quien asumirá formalmente como jefe de los ministros el miércoles a las 12, en el Salón Blanco.