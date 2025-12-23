Manuel Adorni reconoce que se necesitan "dos, tres o cuatro trabajos para tener un sueldo para vivir"

"Que tengan una gran Nochebuena, muy feliz Navidad para los que son creyentes, y para los que no descansan y que también tengan un gran gran año el que viene en lo personal y también en lo laboral", expresó Adorni.

En el final de su brindis, el funcionario sorprendió con una declaración en la que reconoce el deterioro de los salarios. "Sabemos lo que es estar la verdad, sabemos por momentos lo difícil que es muchas veces tener dos, tres o cuatro trabajos para hacer un sueldo para vivir, así que eh lo mejor para cada uno de ustedes y tenemos que tener todos juntos un gran 2026 tal como lo tenemos", sostuvo.