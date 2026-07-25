Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro en Brasil
El Presidente mantuvo un encuentro con el hijo del exmandatario del vecino país, quien busca destronar a Lula da Silva en las próximas elecciones.
El presidente, Javier Milei, se reunió este sábado con el senador por Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y candidato a la primera magistratura del vecino país por el Partido Liberal.
El encuentro se dio en el marco la reunión del Presidente con el gobernador paulista, Tarcísio Gomes de Freitas, realizada en el Palácio dos Bandeirantes.
Del mitín político participaron además la primera dama del Estado de San Pablo, Cristiane Freitas; el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes; y el jefe de la Asesoría Internacional del Estado, Samo Tosatti.
El mandatario arribó a la sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde fue recibido con honores militares, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, quienes también formaron parte de la reunión, además del cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.
En San Pablo, Milei fue condecorado con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga aquel estado brasileño.
Bomba: Ángel de Brito confirmó la reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez
Un verdadero sacudón mediático se vivió en LAM (América TV), donde revelaron que Javier Milei y Fátima Flórez han decidido apostado nuevamente al amor. Según contó el mismísimo Ángel de Brito al aire este viernes, el Presidente de la Nación y la humorista reanudaron su noviazgo tras un tiempo distanciados.
"Están reconciliados, me lo van a negar... Fátima Florez y Javier Milei", sostuvo el conductor y reconocido periodista de espectáculos. "Tuvieron encuentros en la Quinta de Olivos. La relación volvió a tomar su rumbo, tenemos primera dama nuevamente", agregó.
Con la presencia del Gato Sylvestre en piso, el conductor consultó por las consecuencias políticas de cara a 2027, que es un año electoral: "No le sirve la relación. Igual, le sirve menos a Fátima. En este estudio, venía como economista... Como economista, era normal, después le perdí la...", dijo el conductor de C5N, sin completar la frase.
Una segunda oportunidad entre Milei y Fátima tras varios idas y vueltas
Cabe recordar que la pareja había le puesto punto final a su historia en abril de 2024, sofocada en su momento por la altísima exposición pública y las exigencias de la gestión gubernamental. Posteriormente, el mandatario mantuvo un romance con Yuyito González que se extendió hasta abril de 2025.
Hoy, pasado el tiempo, el camino del jefe de Estado y la imitadora vuelve a cruzarse.
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