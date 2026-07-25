Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro en Brasil

Bomba: Ángel de Brito confirmó la reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez

Un verdadero sacudón mediático se vivió en LAM (América TV), donde revelaron que Javier Milei y Fátima Flórez han decidido apostado nuevamente al amor. Según contó el mismísimo Ángel de Brito al aire este viernes, el Presidente de la Nación y la humorista reanudaron su noviazgo tras un tiempo distanciados.

"Están reconciliados, me lo van a negar... Fátima Florez y Javier Milei", sostuvo el conductor y reconocido periodista de espectáculos. "Tuvieron encuentros en la Quinta de Olivos. La relación volvió a tomar su rumbo, tenemos primera dama nuevamente", agregó.

Con la presencia del Gato Sylvestre en piso, el conductor consultó por las consecuencias políticas de cara a 2027, que es un año electoral: "No le sirve la relación. Igual, le sirve menos a Fátima. En este estudio, venía como economista... Como economista, era normal, después le perdí la...", dijo el conductor de C5N, sin completar la frase.

Una segunda oportunidad entre Milei y Fátima tras varios idas y vueltas

Cabe recordar que la pareja había le puesto punto final a su historia en abril de 2024, sofocada en su momento por la altísima exposición pública y las exigencias de la gestión gubernamental. Posteriormente, el mandatario mantuvo un romance con Yuyito González que se extendió hasta abril de 2025.

Hoy, pasado el tiempo, el camino del jefe de Estado y la imitadora vuelve a cruzarse.