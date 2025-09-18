Manuel Adorni, tras el rechazo a los vetos de Milei: "El Congreso respondió con demagogia"

Adorni dio este jueves la segunda conferencia de prensa de la semana, luego de discontinuar los contactos públicos con la prensa cuando la derrota en provincia de Buenos Aires ya se anticipaba en los pasillos de la Casa Rosada. Luego las urnas le propinaron al gobierno libertario una verdadera paliza en el principal distrito electoral del país donde el peronismo lo superó por casi 14 puntos por el peronismo.

Tras el nuevo golpe que recibieron ayer en Diputados y en las calles, el Senado se prepara para voltear hoy también el veto a la ley que dispone el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que Milei está usando de manera discrecional para comprar voluntades políticas.

NOTA EN DESARROLLO