El Gobierno ratificó la intervención cambiaria si el dólar supera el techo de la banda

El funcionario también reconoció que el clima electoral agrega un componente extra de volatilidad. “Cuando existe la posibilidad de un precipicio, es lógico que los actores económicos se frenen antes de avanzar. Pero los fundamentos de este programa son sólidos y eso es lo que nos diferencia de otras etapas de la Argentina”, defendió.

En ese sentido, recordó lo sucedido tras las PASO de 2019, cuando la victoria de Alberto Fernández generó un fuerte sacudón financiero con un salto abrupto del dólar y una caída pronunciada de las acciones. “Hoy puede aparecer nuevamente ese fantasma en medio de la campaña, pero no hay razones para prever un escenario de crisis”, afirmó.

La banda de flotación, implementada luego de la flexibilización del cepo en abril, se ajusta mensualmente en un 1%. Desde la Casa Rosada insisten en que esa herramienta, junto a la disciplina fiscal y monetaria, conforma un marco que evita desequilibrios mayores y que permitirá al Gobierno atravesar sin sobresaltos el tramo electoral más sensible.