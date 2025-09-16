Manuel Adorni cruzó a Nicolás Kreplak por sus críticas al anuncio de Javier Milei sobre Salud: "Errático"

Quien salió a cruzarlo fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada aseguró que "Kreplak acaba de hacer un tuit errático, como suele ocurrir con algunos de ellos" y aclaró que la supuesta suba del 17% en el presupuesto para el sector de Salud "es en términos reales, los aumentos son por encima de la inflación".

Nada dijo sin embargo sobre la recuperación de lo perdido en los casi últimos dos años merced del feroz ajuste del gobierno de Milei a Salud.

