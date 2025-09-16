Manuel Adorni cruzó a Nicolás Kreplak por sus críticas al anuncio de Javier Milei sobre Salud: "Errático"
El vocero presidencial apuntó contra el ministro de Salud bonaerense por sus críticas al anuncio que hizo el Presidente en cadena nacional.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, criticó con dureza la decisión del gobierno de Javier Milei de seguir adelante, el próximo año, con el ajuste al sector de la Salud. El funcionario bonaerense rechazó el Presupuesto 2026 presentado en la noche del lunes por el mandatario libertario en cadena nacional y advirtió que el supuesto incremento del 17% en los fondos destinados a Salud anunciado por Milei está muy por debajo de las necesidades del sistema y no compensa los recortes de los últimos años.
"Nos siguen mintiendo. Nos faltan el respeto y subestiman. Con una inflación proyectada del 14%, el aumento real es de apenas un 3%. Eso es nada”, afirmó Kreplak en redes sociales.
El funcionario recordó además que el sector sanitario viene de “dos años de ajuste, cierre y retiro de todo tipo de cuidado y atención”, lo que dejó al sistema debilitado.
En ese contexto, Kreplak advirtió que el presupuesto 2026 es más una estrategia electoral que una inversión real. "Usaron la cadena nacional con fines electorales para tratar de conquistar a los sectores más golpeados. No es así. Es con trabajo, inversión real, gestión y empatía sobre la salud de nuestra gente. El resto son todos espejitos de colores", sentenció.
Quien salió a cruzarlo fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada aseguró que "Kreplak acaba de hacer un tuit errático, como suele ocurrir con algunos de ellos" y aclaró que la supuesta suba del 17% en el presupuesto para el sector de Salud "es en términos reales, los aumentos son por encima de la inflación".
Nada dijo sin embargo sobre la recuperación de lo perdido en los casi últimos dos años merced del feroz ajuste del gobierno de Milei a Salud.
