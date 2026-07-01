Manuel Adorni, más complicado por las compras personales: qué declararon su exempleada y un funcionario amigo

Explicó que esa adquisición fue pagada con su propia tarjeta de crédito y que luego Adorni le reintegró el dinero en efectivo.

Durante su declaración, Kocsis afirmó además que solía ocuparse de distintas gestiones personales de Adorni, una circunstancia que los investigadores consideran relevante para reconstruir la forma en que se realizaron diversas operaciones económicas bajo análisis.

Más declaraciones que complican a Manuel Adorni

En otra de las audiencias declaró Luis Alujú, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia y definido como un amigo de toda la vida del funcionario. El testigo, reconoció que Adorni posee desde hace 11 años una extensión de una de sus tarjetas de crédito.

Su testimonio quedó vinculado a una compra detectada en un informe de Mercado Libre: un proyector por $3.600.000, abonado con dos tarjetas de crédito a nombre de Alujú.

El testigo sostuvo que la operación fue realizada desde el usuario de Mercado Libre de Adorni y que el producto habría sido entregado en un domicilio de la calle Asamblea, aunque buscó explicar el uso de sus tarjetas en esa transacción.

Las declaraciones se incorporarán al expediente que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita para determinar el origen de los fondos utilizados en compras de elevado valor y el eventual uso de tarjetas de crédito de terceros en distintas operaciones atribuidas al vocero presidencial.

El fiscal ultima los detalles del requerimiento de justificación patrimonial que deberá responder el ex jefe de Gabinete.