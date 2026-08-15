Obra pública y rutas nacionales: el puente que el Gobierno no quiere reconstruir con los gobernadores

El deterioro también afecta la actividad económica. Por ejemplo, en el corredor que va de Entre Ríos a Vaca Muerta, donde —por ejemplo— cientos de camiones por día transportan la arena utilizada para la fractura hidráulica (fracking) que se extrae principalmente en zonas como Ibicuy y Diamante.

¿Y Vaca Muerta? Así estamos…

Daniela Salzoto, intendenta a Catriel, en el extremo norte de Río Negro y una de las principales puertas de acceso a la Patagonia, denunció que "el estado de abandono y deterioro" de los caminos es tal que, hoy por hoy, son una "trampa mortal" para muchos conductores.

En ese marco y ante la inacción de Nación, fue el propio municipio el que realizó al menos once operativos de bacheo con recursos propios sobre una Ruta Nacional 151, mientras hay “grandes ganancias al Gobierno Nacional a través de los impuestos que tributan los miles de camiones” para pasan cotidianamente por esa vía que empalma con la Ruta 7 para circular desde y hacia el corazón de Vaca Muerta.

“Me cansé”, expresó la jefa comunal luego de esperar infructuosamente que Diego Santilli, entre otros funcionarios, cumplieran sus promesas de intervenir esa ruta, como tantas otras que hoy presentan un deterioro que la convierte en prácticamente intransitable.

La Ruta Nacional 151 es una "trampa mortal" para la población de Catriel (Río Negro).

Con relación al Impuesto a los Combustibles Líquidos que todo camión que tributa todo camión que circula por la zona, Salzoto se refirió a los $1,5 billones que el Gobierno Nacional subejecuta y retiene para la "timba" que contribuye al sostenimiento del superávit fiscal, dijo por C5N.

La de Catriel y la de tantas otras ciudades de Río Negro, Neuquén y La Pampa, particularmente vinculadas a Vaca Muerta, no es una situación aislada sino que se repite en cada rincón del país donde Nación ha decidido no asumir sus obligaciones más esenciales para desesperación de gobernadores e intendentes.

Pese a contar con los recursos previstos por la legislación vigente. Pero, también se sabe, estamos ante un Gobierno no muy propenso a cumplir con las leyes.