Manuel Adorni no descartó ser candidato: "Si el Presidente me lo pide, por supuesto"

"Sí, claro. Si el Presidente me lo pide, por supuesto. Incluso, si me pide irme a mi casa o lo que sea", se apuró a decir el vocero usando el anglicismo para referirse a la acción de fomentar, acompañar y realizar la plataforma electoral de La Libertad Avanza.

adorni candidatura

De ese modo Adorni se hizo cargo de los rumores que lo ubican como una de las figuras posibles que maneja La Libertad Avanza para ampliar su influencia en la Ciudad de Buenos Aires, bastión del macrismo aún estando en manos del primo del expresidente Mauricio Macri.

"Nosotros estamos acá, y el que no, no lo está, para empujar la agenda del Presidente. Si la agenda me pone en un lugar sea como candidato o estando en mi casa, o sea donde estoy, así será", añadió Adorni en referencia a los planes electorales de La Libertad Avanza.

Otro nombre que se baraja para las elecciones legislativas del 2025 por el lado de los libertarios es el de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está cada vez más lejos de su anterior jefe político, Mauricio Macri.

Pero todavía no está todo dicho en la interna del oficialismo, que estaría en plena negociación con el PRO para lograr una alianza política que le permita expandirse y mantenerse, y por otro lado tantea a la Unión Cívica Radical (UCR) para afianzarse en el Congreso.