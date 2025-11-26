Manuel Adorni debuta al frente del Consejo de Mayo para definir detalles de la reforma laboral

El Gobierno optó por el hermetismo en torno al borrador de la Reforma Laboral con el objetivo de que se eviten filtraciones sobre su contenido. Esta decisión se tomó luego de que trascendieran detalles de otros proyectos que todavía no habían sido consensuados y que derivaron en la suspensión de las reuniones para tratarlos.

A solo dos semanas del inicio del periodo de sesiones extraordinarias, desde el Gobierno sostienen que la Reforma Laboral será tratada en el Congreso durante el mes de diciembre.

Pese a toda la situación, trascendió que la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional no formaron parte del temario, pese a figurar en el punto 5 y 9 del Pacto de Mayo, según indicó una fuente al citado medio. Ambos temas serían discutidos más adelante, en el marco del aumento del diálogo entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores.