Manuel Adorni presidió el Consejo de Mayo en Casa Rosada: no logró acuerdo con la CGT

Si bien el Gobierno de Javier Milei aclararon que no buscan romper lazos con la CGT, la base central del proyecto será la dispuesta por Luis Caputo, cuyo borrador comenzará a circular en los próximos días, posiblemente con algunas de las peticiones vertidas por el Consejo.

Algunos de los contenidos del proyecto serían ultraactividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos y de trabajo individual; trabajadores autónomos y democracia sindical.

"Habría que preguntárselo al Gobierno (el contenido del proyecto de reforma laboral). No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante", sostuvo Martínez al retirarse de Casa Rosada tras el encuentro en el Salón de los Escudos.

De paso trascendió que quedarán fuera de la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso los 10 puntos del Pacto de Mayo -que será remitido como informe-, la Reforma Previsional y de la Ley de Coparticipación. En principio, serían temas que Milei pondría más adelante sobre la mesa.