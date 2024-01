El Gobierno dio de baja a más de 1200 empleados en el ministerio de Seguridad

Embed

"Queremos comunicar el plan de racionalización de gastos del ministerio de seguridad para el primer trimestre del año”, comenzó Adorni.

A su vez, señaló que “el ministerio de seguridad tiene 1254 empleados, había 98 que tenían algun tipo de doble contratación los cuales fueron dados de baja inmediatamente. También había 77 contratos dados de alta en el 2023 que fueron dados de baja y además había 400 contratos quye estan en revisión”.

También comunicó que se eliminaron los intermediarios de los seguros del ministerio. Lo que implica un ahorro de 500 millones de pesos.

A su vez, en el marco de los recortes, dijo que se racionalizarán gastos en celulares, café, insumos y diario papel: “el ministerio de Seguridad tenía contratado diario papel, en lo que se gastaba dos millones de pesos por año, También se redujo el servicio de fotocopiadoras”, dijo.

El Gobierno presionó a la oposición para que apruebe la Ley Ómnibus

Manuel Adorni presionó a la oposición para que apruebe la Ley Ómnibus en el Congreso: “El mercado podría pasar facturas por desprolijidades de la política”. El funcionario hizo estas declaraciones en conferencia de prensa en Casa Rosada, previo al inicio del tratamiento del megaproyecto de reformas en comisiones de Diputados.

Adorni planteó: “En los últimos días vimos alguna repercusión en la cotización de tipos de cambio financieros, a partir de rumores de desacuerdos con algunos puntos de la Ley Ómnibus, sumado a los amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, que generaron que los dólares financieros salten de $900 a $1200″.

El vocero presidencial le envió un fuerte mensaje a la oposición en el Congreso: “Nosotros hacemos nuestra parte, ahora necesitamos que la política haga su parte, estamos convencidos hacia dónde vamos, el que se apruebe o no depende del Congreso y de la política allí representada, las reformas son necesarias para evitar el desastre, y lo que pasó con el dólar puede ser una muestra de que lo que podría pasar si la política no acompaña el cambio”.

Adorni dijo en esta línea: “Nos cuesta comprender determinadas posiciones, cuando vivimos una situación decadente, cuál es la postura de quienes no quieren el cambio, que es lo que eligió la gente, cuál es razón para no acompañar el cambio profundo , cuando hay que cambiar de cuajo a la Argentina, la ley propone ese camino y su aprobación depende del Poder Legislativo, no del Ejecutivo”.