Fernando Galarraga desmintió a Manuel Adorni por la radiografía de un perro

Fernando Galarraga, ex director ejecutivo de @andiscapacidad, desmintió al vocero presidencial en redes. "¿A quién quieren engañar y meter el perro? Es evidente: A la gente y lo hacen con MENTIRAS para argumentar la baja de Pensiones No Contributivas que se viene", sostuvo y adjunto la resolución donde se rechazaba el pedido de pensión por adjuntar una radiografía que no corresponde a un ser humano. "El expediente fue frenado, denunciado y archivado. La persona solicitante, de Goya, Corrientes, NUNCA COBRÓ NI COBRA una Pensión entregada durante nuestra gestión", sostuvo Galarraga.

Otra MENTIRA dentro de las tantas que se están diciendo, entre ellas que nuestra gestión otorgó una Pensión tomando como fundamento la radiografía de un perro. — Fernando Galarraga (@fggalarraga) July 19, 2024

Qué denunció el Gobierno sobre las pensiones por invalidez

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló este viernes que el Gobierno descubrió "una actividad fraudulenta a gran escala" extendida durante las últimas administraciones nacionales con respecto al pago de pensiones por invalidez. La maniobra le habría costado al Estado un desvío de fondos de alrededor de U$S 3.400 millones.

Durante una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) registró que la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045 entre 2003 y 2015, y llegó a 1.222.000 beneficiarios en diciembre de 2023, lo que fue considerado por Manuel Adorni como un número "estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales".

El Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, encabezaron la auditoría en el organismo y encontraron cosas como que "la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez", de los cuales "el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días", relató el vocero presidencial.