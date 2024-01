FOPEA cuestionó a Manuel Adorni por ridiculizar a un periodista

“¿Cómo vería el Gobierno que el próximo que asuma tire todo por la borda lo que hizo Javier Milei a través de un DNU y vuelva a implantar lo que actualmente tenemos y conocemos los argentinos, que tanto tiempo nos costó conseguir?”, consultó el comunicador, a lo que Adorni le respondió con otra pregunta: “Perdoname, ¿qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir? Para poderte contestarte, eh”.

Ante esto, Waldman indicó que se refería a “todas las leyes que rigen en la República Argentina, que tienen que ver con derechos a la salud, con los derechos que plantea la CGT de los trabajadores”.

“Tu descripción es bastante genérica”, opinó Adorni. “Voy a tratar de contestarte dentro de lo genérico. A ver, de lo que vos me hayas descripto, de manera genérica, no veo dónde se le está quitando derechos absolutamente a nadie, ni en materia de salud ni en materia laboral”, respondió el vocero.

Acto seguido, el vocero comenzó a enumerar y defender algunos puntos que modifica el DNU: “La verdad es que, en materia de salud, la opción de elegir la obra social, por ponerte un ejemplo, me parece sensacional en lo personal y como Gobierno nos parece fabuloso que la gente tenga la opción de elegir. No hay nada mejor, más maravilloso y que de felicidad que la posibilidad de elegir, y eso es lo que estamos dando”.

“En materia de derechos laborales o de ‘conquistas’, la verdad es que con un 45% de informalidad, con salarios miserables, no generando empleo hace diez años, con salarios que en promedio rondan los U$S300, no entiendo cuál es el derecho supuesto que estás defendiendo o que planteás. Entiendo que si algo ha fracasado en Argentina es parte de la legislación laboral. Me parece que, esta cuestión de ‘los derechos ganados’ en materia laboral, son los que más están a la vista que no han sido derechos sino una complicación. Ni hablar si mencionamos la desocupación, cuando no se contabilizan los planes sociales”, agregó.

“Defender salarios miserables, informalidad y la dificultad para conseguir empleo de calidad me parece que, más que derechos adquiridos, son batallas que Argentina fue perdiendo a través de las décadas y que queremos recuperar. Tanto en salud, como en lo laboral y los otros temas, tal vez la ley es mucho más amplia y merece algún detalle adicional, pero el DNU está a las claras que, efectivamente defiende la libertad de la gente”, finalizó Manuel Adorni en respuesta al periodista.

El mensaje de FOPEA para Manuel Adorni

Tras esto, un fragmento editado de la pregunta y la respuesta del vocero fue publicado en la cuenta oficial de X de Vocería Presidencial. Fue a raíz de este video que FOPEA realizó una serie de pedidos.

“El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) insta al vocero presidencial, Manuel Adorni, a mantener distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas y evitar la utilización de canales oficiales para ridiculizar su labor”, expresaron en primer lugar.

Acto seguido, consideraron que Adorni le respondió al periodista “de manera burlista e irónica” y que en las redes sociales se publicó el fragmento “para ridiculizar” a Waldman: “FOPEA le recuerda a Adorni, como lo hizo con la anterior vocera Gabriela Cerruti, que la prensa tiene el derecho y la obligación de preguntar y los funcionarios de responder de manera profesional, evitando los agravios, las ironías y las burlas. En lugar de mejorar la calidad del debate institucional, estas actitudes solo degradan la discusión pública”, expresaron desde el foro.

