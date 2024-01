Manuel Adorni le pidió disculpas al periodista ridiculizado en la cuenta de Vocería Presidencial

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FabianWaldman/status/1743210126314483782&partner=&hide_thread=false Agradecido por la solidaridad y respaldo.



Desde la vocería me comunicaron que Adorni no estaba al tanto, que no maneja esa cuenta y me ofreció sus disculpas, lo que acepté.

Además me señalaron que no se repetiría.

Un par de puntos:



"Desde la vocería me comunicaron que Adorni no estaba al tanto, que no maneja esa cuenta y me ofreció sus disculpas, lo que acepté. Además me señalaron que no se repetiría", escribió en su cuenta de twitter y arremetió: "Si no lo hace y usaban su voz e imagen sin su permiso, lo cual es extraño y al menos insólito, es doblemente grave y debería saberse quien fue. Si le parece erróneo debió haber bajado el video para ser consecuente, cosa que no sucedió".