Manuel Adorni se pronunció sobre la detención de Jorge Pizarro en Venezuela

La Policía le quitó su pasaporte y lo interrogó "severamente unas diez veces", reveló, señalando que “una persona me dijo que, por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar. Estoy en la oficina de (la aerolínea) Copa esperando un vuelo porque no sé qué trámites hicieron porque no me pidieron el pasaje y se supone que en ese vuelo me van a subir", precisó desde la terminal aérea de la capital venezolana.