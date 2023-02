Pelea a la derecha: macrista Santi Maratea y libertario Maslatón se cruzaron fuerte

La pelea entre Maratea y Maslatón

Todo comenzó con una crítica de Maslatón a Maratea, quien había descalificado a Máximo Kirchner por declarar una fortuna de 400 millones de pesos.

"No sabe de números, no sabe sacar las cuentas, no tiene sentido de las dimensiones de las cosas y que 400 palos es poco", sentenció Maslatón en referencia a Maratea.

El influencer macrista, a quién no se le conoce el trabajo del que vive, le respondió al libertario desde su cuenta de Twitter.

image.png

Y luego, Maratea subió la apuesta con otro tuit, este un poco más violento dedicado al libertario.

"Y por otro lado Maslaton, ya se que sabes de crypto, del dólar y de números grandes pero sabes cuanto sale un sachet de leche? Un paquete de arroz? No te hagas el que tenes dimensión de todo solo xq sos millonario y sabes invertir, baja el tonito rey", apuntó el influencer macrista.