Marcela Pagano trató de "cara rota" a Pablo Quirno por adjudicarse la liberación de Agostina Páez en Brasil

Marcela Pagano y figura de la "fiadora solidaria" de Agostina Páez

Para garantizar que Agostina Páez no quedara tras las rejas en Brasil, la diputada Pagano reveló que tuvo que tomar medidas legales personales ante lo que consideró una inacción oficial: se presentó formalmente en la causa como fiadora solidaria de la joven abogada.

La experiodista, en tanto, resaltó el trabajo de la letrada Carla Junqueira, representante de la joven detenida, a quien calificó como una "maravillosa profesional" en el tramo final del proceso en Brasil.

"Cuando de argentinidad se trata, hay quienes solo vemos una única bandera: la Argentina", concluyó la diputada, marcando una distancia ética con la actual conducción de la Cancillería.

Con esta resolución, Agostina Páez iniciará próximamente los trámites para su regreso al país, cerrando un episodio que, lejos de ser un logro diplomático del Gobierno, terminó exponiendo una fractura interna y una inusual alianza de gestión entre una diputada del bloque oficialista y un expresidente de la oposición.