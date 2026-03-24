Marcela Pagano trató de "cara rota" a Pablo Quirno por adjudicarse la liberación de Agostina Páez en Brasil
Tras confirmarse que la joven acusada de racismo en Brasil podrá regresar al país, la diputada acusó al canciller de "abandonar a una compatriota".
La diputada Marcela Pagano lanzó una durísima acusación contra el canciller Pablo Quirno, a quien tildó de "caradura" y "sinvergüenza" tras la liberación de Agostina Páez en Brasil.
La abogada argentina, que se encontraba detenida en el país vecino acusada de racismo, logró este martes una resolución judicial que le permitirá regresar a la Argentina tras el pago de una multa y la realización de tareas comunitarias, algo que al parecer se adjudicaron desde el Gobierno.
La polémica estalló cuando el canciller Quirno intentó adjudicarle al Gobierno un rol activo en las gestiones para la liberación de Páez. La respuesta de Pagano no se hizo esperar, denunciando un abandono total de la compatriota por parte del Poder Ejecutivo y revelando una trama de gestiones paralelas.
"¡Cara rota! ¡Sinvergüenza! ¡Abandonaste a esta compatriota y a su familia! Soy testigo una vez más de cómo abandonan a los argentinos en el exterior porque me tocó otra vez intervenir", disparó la diputada a través de sus redes sociales.
En un giro inesperado que rompe con las alineaciones partidarias habituales, Pagano destacó la figura del expresidente Alberto Fernández como pieza clave en la resolución del conflicto. Según la legisladora, el exmandatario se involucró "desde el día 1" en la gestión, trabajando en silencio y "sin arrogarse falsas victorias".
Marcela Pagano y figura de la "fiadora solidaria" de Agostina Páez
Para garantizar que Agostina Páez no quedara tras las rejas en Brasil, la diputada Pagano reveló que tuvo que tomar medidas legales personales ante lo que consideró una inacción oficial: se presentó formalmente en la causa como fiadora solidaria de la joven abogada.
La experiodista, en tanto, resaltó el trabajo de la letrada Carla Junqueira, representante de la joven detenida, a quien calificó como una "maravillosa profesional" en el tramo final del proceso en Brasil.
"Cuando de argentinidad se trata, hay quienes solo vemos una única bandera: la Argentina", concluyó la diputada, marcando una distancia ética con la actual conducción de la Cancillería.
Con esta resolución, Agostina Páez iniciará próximamente los trámites para su regreso al país, cerrando un episodio que, lejos de ser un logro diplomático del Gobierno, terminó exponiendo una fractura interna y una inusual alianza de gestión entre una diputada del bloque oficialista y un expresidente de la oposición.
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