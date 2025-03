Marcela Pagano increpó a Martín Menem por los audios que reveló Jorge Rial y lo acusó de fascista

"Quiero hacer alusión al pedido de la diputada Biasi. Quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación invocando al apellido de Pagano", expuso la diputada en primer lugar.

Y siguió: "Si usted me puede dar explicaciones a mí y a todo el pleno sería muy interesante, porque hacen alusión a la Comisión de juicio político y usted aquí tiene facultades delegadas por este pleno, que también precisa explicaciones".

Acto seguido, Pagano lanzó una fuerte acusación contra el titular de la cámara: "Le hago una aclaración, señor Martín Menem, usted ha sido elegido por este pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones. No tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mi durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara".

Luego, continuó atacando a Menem: "Yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la constitución de juicio político tiene validez. Si usted considera que no, póngalo y sujete a la acotación al pleno, porque el pleno tiene la posibilidad de revocarle las facultades que usted se atribuye”.

"Usted está haciendo un exceso del uso de sus facultades. No me calle, porque interrumpir al orador es de fascista", sentenció la diputada perteneciente al bloque oficialista.

El audio de Martín Menem en la previa a la sesión

Este miércoles a la mañana se filtró un audio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el cual les da una serie de polémicas indicaciones a los legisladores de La Libertad Avanza en la previa al debate del DNU y del acuerdo con el FMI.

“En todo momento, cuatro personas nuestras, siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento. Discutan el reglamento. Griten", se lo escucha decir en un audio difundido este miércoles por el periodista Jorge Rial en Radio 10.

Según los chats filtrados, la diputada Nadia Márquez hizo un listado de diputados para que sigan esas órdenes. La lista la componen Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Álvaro Martínez, César Treffinger y Claudio Lisandro Almirón.

En un segundo audio, pronuncia: “Los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico, eh”.

En el chat de WhatsApp, además, arenga en varios mensajes: “Es la sesión más importante de los últimos 20 años para ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia”.

