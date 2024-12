Marcela Pagano, sobre la polémica con los diplomáticos rusos: "Presentaré una denuncia penal"

tuit pagano0.png

Y agregó: "Los agentes diplomáticos y consulares se rigen por un convención internacional la cual Argentina es parte y por ende está sometida a sus derechos y a sus obligaciones. Estas representan mociones diplomáticas tiene entonces un status especial en todos los países que suscriben la convención", en relación al acuerdo de Viena.

tuit pagano 2.png

"De esta manera, el Art. 31 de la convención en su inc 4 establece que “…los medios de transporte no podrán ser objetos de ninguna requisa” a su vez el art 42 también agrega que no están sujetos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas. Esto incluye controles vehiculares", deslizó la diputada libertaria.

tuit pagano1.png

En este sentido, Pagano se sumó a las críticas de la Embajada de Rusia que señalaron una "grave violación" a los diplomáticos en cuestión: "Me resulta preocupante que los controles de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires violando obligaciones internacionales del Estado Nacional Argentino. De la misma manera que exigimos a las demás naciones que respeten a nuestras misiones diplomáticas, bienes y transportes en el exterior debemos respetar a las misiones acreditadas en nuestro país".

image.png

Finalmente, anticipó cuál será su accionar a partir de lo ocurrido: "Presentaré una denuncia penal a los fines de que se investigue la conducta de los agentes de tránsito a los fines de deslindar las responsabilidades del área".

tuit pagano5.png