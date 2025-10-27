Jorge Capitanich no admite la derrota en Chaco y espera el recuento definitivo
El exgobernador insiste en que los resultados provisionales no son concluyentes y reclama paciencia hasta la finalización del escrutinio.
El exgobernador de Chaco y senador electo, Jorge Capitanich, se mostró firme en sus declaraciones tras los resultados provisionales de las elecciones legislativas del domingo pasado. A pesar de que la Alianza La Libertad Avanza, encabezada por Leandro Zdero y vinculada al presidente Javier Milei, obtuvo un 45,88% frente al 45,13% del peronismo, el dirigente chaqueño pidió esperar al escrutinio definitivo antes de reconocer cualquier resultado.
Capitanich manifestó que aún quedan votos pendientes por contabilizar, lo que podría modificar la diferencia mínima que aparece en los datos preliminares: “En Chaco estamos aguardando el escrutinio definitivo. Faltan votos que pueden ser a nuestro favor, y mucho no está definido. En la categoría de senadores, nosotros no admitimos ningún resultado todavía”, afirmó en declaraciones radiales.
El exintendente de Resistencia también analizó el panorama del peronismo a nivel regional y nacional. Según explicó, la victoria obtenida en 2019 fue producto de una alianza amplia que se ha ido fragmentando en los últimos años, limitando las posibilidades de consolidar un triunfo similar en la actualidad.
“Si tomás las últimas 40 elecciones de la Argentina, ganamos 6, diferentes pero peronistas. Lo que está en proceso de discusión es ver cómo articulamos la alianza federal con la justicia social. Después de una derrota electoral a nivel nacional, no pudimos todavía generar las condiciones para generar una victoria”, explicó.
Asimismo, se refirió a la proyección del oficialismo libertario, liderado por Milei, indicando que el resultado ajustado podría ser interpretado como una oportunidad única para el mandatario: “Esto puede ser la última oportunidad para Milei. Si no genera resultados concretos, hay que ver lo que pueda llegar a pasar en 2027”, señaló.
En este contexto, Capitanich mantiene su estrategia de prudencia y espera que el escrutinio final refleje con exactitud la voluntad de los votantes chaqueños. Todavía prefiere mantener la cautela ante un resultado electoral ajustado, donde cada acta y sufragio cuentan antes de emitir una declaración definitiva.
