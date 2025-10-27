Jorge Capitanich no admite la derrota en Chaco y espera el recuento definitivo

El exgobernador de Chaco y senador electo, Jorge Capitanich, se mostró firme en sus declaraciones tras los resultados provisionales de las elecciones legislativas del domingo pasado. A pesar de que la Alianza La Libertad Avanza, encabezada por Leandro Zdero y vinculada al presidente Javier Milei, obtuvo un 45,88% frente al 45,13% del peronismo, el dirigente chaqueño pidió esperar al escrutinio definitivo antes de reconocer cualquier resultado.