La Justicia frenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que se expida la Corte Suprema

El Decreto 759/2025 fue publicado el 10 de octubre de 2025 en el Boletín oficial con la premisa de que con la Ley de Financiamiento Universitario "se introducen modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades públicas".

Por ley, el financiamiento universitario depende de la Ley de Presupuesto anual, que no fue actualizada ni en 2024 ni en 2025.

Recién en 2026 se aprobó la primera Ley de Presupuesto de la gestión de Javier Milei. Los dos años anteriores simplemente se prorrogó el Presupuesto 2023 y se aplicaron las mismas partidas a los gastos del Estado, sin tener en cuenta a la inflación ni otros avatares de la economía.

Pero el decreto 759/2025 se basa en el artículo 5 de la Ley 24.629, que data de 1996 y estipula que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos", y que "en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

"El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado", cierra el mensaje de Capital Humano este jueves.