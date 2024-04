Masiva e histórica Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

Live Blog Post

Ultiman detalles de la Marcha Federal Universitaria: "Tenemos el apoyo de toda la sociedad"

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) brindó una conferencia de prensa dónde explicaron los últimos detalles de la organización de la Marcha Federal Universitaria.

Los rectores de las distintas universidades nacionales del país, representantes de cuerpo docente y no docente explicaron que los motivos por los que se decidió realizar la movilización a nivel nacional es porque el "presupuesto quedó relegado y no actualizado", y señalaron: "El atraso salarial de los docentes y los trabajadores universitarios llegó al 50% en los 4 meses del gobierno de Javier Milei y es la pérdida salarial más gran de la historia, no solo de los 40 años de democracia. Las becas para los estudiantes se distorsionaron en su valor y todas las obras quedaron paralizadas".

Y afirmaron: "Estos cinco puntos los venimos hablando desde enero y estamos abiertos al diálogo, que no se está dando, y por eso llegamos a esta movilización que es federal".

Seguí leyendo esta nota acá