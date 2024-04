Ultiman detalles de la Marcha Federal Universitaria: "Tenemos el apoyo de toda la sociedad"

Los rectores de las distintas universidades nacionales del país, representantes de cuerpo docente y no docente explicaron que los motivos por los que se decidió realizar la movilización a nivel nacional es porque el "presupuesto quedó relegado y no actualizado", y señalaron: "El atraso salarial de los docentes y los trabajadores universitarios llegó al 50% en los 4 meses del gobierno de Javier Milei y es la pérdida salarial más gran de la historia, no solo de los 40 años de democracia. Las becas para los estudiantes se distorsionaron en su valor y todas las obras quedaron paralizadas".