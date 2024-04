El video de la UBA convocando a la marcha: "Cuidemos lo que nos une"

A su vez, la convocatoria de la UBA alienta a usar el hashtag #YoVoy en relación a la concentración que se realizará en la Plaza de Mayo.

video institucional UBA

Tras la difusión del video la semana pasada, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi afirmó que los fondos destinados por el Gobierno "no alcanzan" para hacer frente a las demandas presupuestarias de la casa de altos estudios.

"La idea nuestra es no cerrar. Trato de ser conciliador. Quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos, tengo esa esperanza. Si no nos dan los fondos, vamos a tener que cerrar o dejar de hacer las funciones que hacemos", señaló el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA.

En declaraciones radiales, Gelpi insistió: "Si no tenemos plata, no podemos funcionar, no hay forma de continuar". Aunque destacó que "el tema crucial hoy es la cuestión económica", el recto de la destacada universidad remarcó que "el Gobierno también está poniendo en duda el tema de la educación pública, la salud pública y la ciencia pública".

"Están haciendo recortes sin discriminar lo que funciona bien de lo que funciona mal", indicó.