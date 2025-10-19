ANSES: quiénes recibirán un bono extra de $70.000 con un simple requisito
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para octubre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de julio, que fue del 1,9%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Aumento para jubilados de ANSES
La primera compensación económica confirmada por el Gobierno es la actualización de haberes para jubilados.
De acuerdo al Decreto 274/2024, los titulares de jubilaciones y pensiones deben tener aumentos mensuales según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.
En ese sentido, las jubilaciones aumentarán 1,88% por la inflación registrada en agosto. Los haberes mínimos alcanzarán los $326.298 y los máximos, $2.196.110.
Bono para jubilados de la ANSES
El Gobierno entrega todos los meses un bono de $70.000 para reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados. El extra se entregaría en octubre sin cambios.
Los montos del bono se entregarían de la siguiente manera:
- Cobran un bono de $70.000: los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $326.298 en octubre.
- Cobran un bono variable de menor valor: los jubilados y pensionados con haberes entre $326.298 y $296.298. El monto será la diferencia para llegar a la última suma, de manera que, por ejemplo, quienes cobran $346.298 recibirán un extra de $50.000 o si cobran $366.298, de $30.000.
- No cobran un bono: los jubilados que superen los $396.298 en octubre.
Calendario de pagos de octubre 2025
Jubilados con haberes mínimos:
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 3:lunes 13 de octubre
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre
Jubilados con haberes superiores a la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre
