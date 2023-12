Causa ARA San Juan: citan a declarar a Marcos Peña en calidad de testigo

La llamada a Marcos Peña se produce en el marco de una sentencia dictada en noviembre de 2020 por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que hizo lugar a un planteo de una de las querellas, representada por la abogada Valeria Carreras, para que se investigara la eventual responsabilidad en el hundimiento del ex presidente Mauricio Macri; del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur.