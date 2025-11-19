Mariano Cúneo Libarona seguiría al frente del Ministerio de Justicia pese a sus declaraciones de renuncia

Corte suprema y cuneo libarona.jpg

Ayer se dio un gesto que anticipaba la continuidad: el ministro mantuvo una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque sin que trascendieran detalles sobre el contenido del encuentro. En paralelo, desde el entorno del funcionario explicaron que “hubo un reconocimiento de la gestión realizada y la confianza que tiene Milei en el trabajo que se hizo en estos dos años”, un mensaje que refuerza la idea de respaldo político pleno.

La eventual salida del ministro había generado inquietud, especialmente porque estaba vinculada a motivos personales y de salud. Cúneo Libarona tenía programada una operación de alta complejidad y compromisos académicos en Alemania, lo que lo llevó a comunicar su decisión de dejar el Gabinete. En ese contexto, el Gobierno evaluó posibles reemplazos y comenzó a analizar alternativas para sostener la agenda judicial. Sin embargo, con el paso de los días, esa posibilidad se desactivó por completo.

Mientras tanto, el resto de los movimientos del Gabinete sigue sin confirmarse. La sucesión de Bullrich y Petri continúa abierta y dependerá de decisiones que Milei tomará en función de equilibrios políticos, agenda legislativa y prioridades de seguridad nacional. La continuidad de Cúneo Libarona, en ese sentido, aparece como el primer paso de un rediseño más amplio, cuyo desenlace aún permanece bajo estricta reserva.