Mariel Fernández convocó a masivo congreso de mujeres peronistas con la presencia de Axel Kicillof

La intendenta de Moreno y secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Mariel Fernández, encabezará este próximo martes 6 de octubre el congreso provincial “Unidas Triunfaremos”, un masivo encuentro que reunirá a dirigentas, militantes y referentes de todo el territorio bonaerense en la histórica Quinta de San Vicente.