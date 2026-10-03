Mariel Fernández convocó a masivo congreso de mujeres peronistas con la presencia de Axel Kicillof
El encuentro tendrá lugar en la Quinta de San Vicente, se esperan más de 1.000 mujeres y contará con la presencia del gobernador bonaerense.
La intendenta de Moreno y secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Mariel Fernández, encabezará este próximo martes 6 de octubre el congreso provincial “Unidas Triunfaremos”, un masivo encuentro que reunirá a dirigentas, militantes y referentes de todo el territorio bonaerense en la histórica Quinta de San Vicente.
El acto convoca a más de 1.000 mujeres de toda la Provincia, mientras que la apertura formal de la jornada estará a cargo del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien brindará el discurso inaugural ante una concurrencia estimada de al menos mil participantes.
Voces, fuerza y eje en la reconstrucción nacional
De cara a la convocatoria, desde la organización difundieron un adelanto audiovisual que resume el espíritu del cónclave peronista: “En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”.
Asimismo, el mensaje enfatiza la centralidad del rol femenino en la estrategia política del espacio opositor: “Nuestra voz y nuestra experiencia son fundamentales para construir la gesta que necesitamos para volver a tener un gobierno nacional y popular”.
Durante la jornada, las asistentes se nuclearán en comisiones y espacios de debate para analizar la compleja coyuntura económica, social y política actual, con la premisa de articular herramientas territoriales y legislativas que aporten a la reconstrucción del peronismo y del país.
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