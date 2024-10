Martín Llaryora pidió rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

En ese marco Martín Llaryora remarcó que "sin educación no hay futuro, es el único elemento deprogreso", y se basó en su experiencia personal y familiar para decir: "me solidarizo y le pido a todos que defiendan el presupuesto universitario".

llaryora sobre educación.mp4

"No es un tema partidario. Sí ideológico, porque estamos los que pensamos que la educación en el mundo del conocimiento te lleva al progreso y estamos los que pensamos que la única manera que tiene una persona, o el acto más grande de rebeldía que tiene una persona que viene de una familia humilde -me acuerdo de una frase que dijo un gran economista que no está más- es poder estudiar", expresó el mandatario provincial.

"Es por eso que de las crisis se sale con más educación, no con menos. Es por eso que en este momento donde todo se achica, nosotros decidimos ampliar la universidad provincial llevando sedes a ciudades donde hoy no la tienen", insistió Martín Llaryora durante el acto de presentación del Boleto Metropolitano en la Ciudad de Córdoba.

Mientras tanto, desde el bloque del PRO linformaron en las últimas horas que sus legisladores serán "consecuentes con la votación anterior", en referencia a la discusión en el Congreso por la nueva movilidad jubilatoria, por lo que se espera que este miércoles también apoyen el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.