Martín Lousteau anticipó que votará en contra de la validez del DNU tras señalar que "es inconstitucional"

La propuesta fue sometida a votación y rechazada por una amplia mayoría de 41 votos en contra y sólo 30 a a favor, lo que presagia será el resultado final de la votación tras el debate.

A los 33 senadores del kirchnerismo sumaron su apoyo, para que continúe el debate esta misma tarde, los radicales Martín Lousteau (CABA) y Edith Terenzi (Chubut).

También rechazaron la propuesta de Atauche los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro); los peronistas Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), del bloque Unidad Federal, y la neuquina Lucila Crexell.

Durante su intervención, Lousteau adelantó además que votará en contra del DNU. Contundente, el senador radical aseguró: "voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla, el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina".

Y completó: "Son más de 300 artículos y se derogan más de 80 leyes. No deberíamos tener más nada que discutir".

Apuntó además con dureza contra quienes defienden el DNU. "Alfonsín decía que en la democracia, las formas son el fondo. En los países donde rige el imperio de la ley, cuando alguien dice eso es ilegal, se acaba la discusión. En donde no rige, se escudan bajo buenas intenciones. Insisto. Es ilegal. Y los que se llenan la boca hablando de estado de derecho, hoy miran para el costado".

Reconoció luego que los motivos que llevan a algunos a adherir al DNU son “convicción, conveniencia o temor”. Y acerca de esta última razón, Lousteau remarcó: “Tenemos un presidente que amedrenta, atemoriza y amenaza”.

"Los que avalan esta herramienta, en el fondo están creando un monstruo. Imagine el que está escuchando al presidente que más aborrece. Imagine que esa es la persona que está en el poder. Imagine que ahora puede usar este DNU contra de todo lo que uno cree. Bueno, eso es lo que está pasando", sentenció.

Y señaló: "Yo sé que me van a mandar las hordas y los trolls. En algún momento, nos vamos a enterar quién los paga. Pero yo voto de acuerdo a mis convicciones. No me importa con quien voto”, explicó.

Más temprano, la Unión Cívica Radical había anticipado que liberaba a cada senador a votar de acuerdo con los intereses de sus propias provincias. "El bloque libera a cada senador. Va a pesar si cada senador es oficialista u opositor en su provincia", señalaron desde el entorno de un legislador: si la insinuación apunta a que los representantes de gobernadores radicales acompañan al Gobierno nacional, los votos serían cuatro a favor del DNU y cinco en contra. Las estimaciones plantean, en casi todos los escenarios, un rechazo al decreto, que pasaría a votarse en Diputados.