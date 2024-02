Martín Lousteau criticó el plan económico de Javier Milei

Para el Senador, todos los que "entraron" en la adopción de la moneda estadounidense son "países chicos", y enumeró a Panamá, Ecuador o Hong Kong, remarcando que ninguno pudo salir.

"No tenés países grandes, que compitan con Estados Unidos en términos de cierta producción agropecuaria, que estén dolarizados", agregó.

Martín Lousteau planteó que el Gobierno no tiene "un plan de estabilización" sino que promovió "un aumento de impuestos, de tarifas y una enorme licuación de los ingresos" que afectó "particularmente a la clase media y baja".

"El Gobierno lo único que hizo fue dejar que la inflación extremadamente alta haga el trabajo sucio de bajar el gasto", subrayó, y cuestionó al presidente Javier Milei por enojarse y señalar a los gobernadores y diputados que no apoyaron la Ley Ómnibus en el Congreso.

Y añadió: "Milei tiene el sueño de la casta propia. Si los tucumanos se dan vuelta y lo votan 'no son casta', pero si no se hubieran dado vuelta 'son casta'. Las mismas personas".

Además, calificó como "una estafa electoral" que los principales dirigentes del PRO formen una alianza con La Libertad Avanza (LLA) y sean parte del actual Gobierno. "Llevaste un binomio presidencial y resulta que son parte del mismo gobierno. Hubieran ido a una PASO con Milei. Hay un montón de nosotros que reaccionamos a eso, nosotros no estamos para eso", comentó.

Al ser consultado por la situación de su partido, el economista señaló: "No me gusta el radicalismo de 'nosotros queríamos ayudar'. Nosotros defendemos ciertas cosas. Mayores impuestos al valor agregado, las pymes y las exportaciones no. ¿Cagar a los jubilados? ¿Realmente?".

Por último, afirmó que la UCR debe "ir por las cosas que cree, salir de la táctica y no correr detrás de la moda".