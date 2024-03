Martín Lousteau, tras el rechazo al DNU: "No podría caminar por la calle si hubiese votado a favor"

El dirigente de la UCR manifestó: "No me da miedo el gobierno, me da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo”.

"No podría caminar por la calle si hubiese votado a favor en el Senado, porque no podría dar ni un solo motivo para justificarlo”, consideró Lousteau en referencia a su voto negativo frente al DNU. Hay que “animarse a ser anti moda”, sostuvo. “Si queremos honrar de verdad a nuestros próceres, tenemos que hacer lo que ellos harían en nuestro lugar”, concluyó Lousteau.