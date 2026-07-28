La Universidad San Martín de Porres nombró Doctor Honoris Causa a Javier Milei
El mandatario argentino recibió la máxima distinción de la casa de estudios en mérito a su defensa de "la libertad económica y la modernización estatal".
En el marco de su visita oficial a la República del Perú, para la asunción de Kieko Fujimori, el presidente Javier Milei fue distinguido este martes en Lima con el grado de Doctor Honoris Causa por parte de las máximas autoridades de la Universidad de San Martín de Porres.
La ceremonia académica se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la institución educativa. Durante el evento, el establecimiento fundamentó la entrega del reconocimiento "en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado".
El presidente viajó el lunes a la noche a Lima para encarar este martes a las 11 la primera actividad de su agenda oficial: una reunión bilateral con Keiko Fujimori horas antes de que la líder de Fuerza Popular asuma la Presidencia del Perú para el período 2026-2031.
Tal cual estaba establecido en la agenda oficial del viaje, luego el mandatario fue destacado en la Universidad de San Martín de Porres de Lima.
Agenda de Javier Milei en Lima y comitiva oficial
Previamente al acto universitario, el jefe de Estado cumplió con una actividad institucional central en la capital peruana al asistir al Congreso de la Nación para presenciar el acto de juramentación y toma de mando supremo de la nueva presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori.
Para esta misión internacional, el mandatario argentino viajó acompañado por una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La ceremonia de jura de Fujimori en Lima contó con la presencia los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; además del rey de España, Felipe VI, por tratarse de un acto protocolar para jefes de Estado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario