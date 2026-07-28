La Universidad San Martín de Porres nombró Doctor Honoris Causa a Javier Milei

Para esta misión internacional, el mandatario argentino viajó acompañado por una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La ceremonia de jura de Fujimori en Lima contó con la presencia los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; además del rey de España, Felipe VI, por tratarse de un acto protocolar para jefes de Estado.