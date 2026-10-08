Más Estado y menos "ideas de la libertad": el modelo de Javier Milei se sigue hundiendo en las encuestas
La nueva encuesta exclusiva para minutouno.com y C5N revela que el 77% defiende un Estado activo y que las ideas libertarias no calaron en la sociedad.
A la luz de los recientes procesos electorales en la región —con especial atención en el escenario brasileño y la polarización política—, un nuevo estudio de opinión pública elaborado por CEOP Latam y difundido de manera exclusiva por minutouno.com y C5N pone bajo la lupa el pulso cultural de la Argentina actual.
Bajo el título "El Estado en la economía", el informe plantea un interrogante clave: ¿cuánto permearon realmente las "ideas de la libertad" que difunde y ejecuta la gestión de Javier Milei?
La conclusión central del trabajo es contundente: el avance de la derecha en el país es de carácter estrictamente electoral y de gestión, pero no cultural. Las ideas del oficialismo no se han transformado en sentido común y la sociedad argentina mantiene una matriz fuertemente estatista.
Las cinco preguntas clave sobre el rol del Estado
El relevamiento estructuró la medición en cinco ejes fundamentales que contrastan los principios conceptuales con las medidas concretas de gobierno:
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El bienestar social: Ante la consulta de si “El Estado debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente”, un apabullante 77% se mostró a favor (52,7% muy de acuerdo y 24,2% algo de acuerdo), frente a un 22,1% que rechaza la premisa.
Intervención económica: El 76,5% de los encuestados considera que la intervención del Estado en la economía del país debe ser muy o algo activa.
Industria nacional vs. importados: Al evaluar si el Estado debe fomentar el desarrollo de la industria local o priorizar la libre competencia con productos extranjeros, el 66,5% optó por respaldar la producción nacional, mientras que un 30,9% eligió el libre mercado.
El ritmo del ajuste: Respecto al plan económico oficial, el 58,7% opinó que el ajuste fue demasiado o que no debía haberse hecho, en tanto que un 39,9% consideró que ya alcanza o que es necesario profundizarlo.
Carga tributaria: La única pregunta donde la sociedad aparece dividida en mitades exactas gira en torno a los impuestos: un 50,4% prefiere que los ricos paguen más, contra un 48,2% que aboga por una rebaja impositiva generalizada para todos.
La pirámide del debate: del principio a la práctica
El informe detalla que, si bien la derecha y las políticas libertarias pierden en las cinco compulsas, el margen de rechazo se desploma a medida que el debate pasa de los conceptos abstractos a la práctica concreta de la gestión.
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La ventaja a favor del "más Estado" arranca en una brecha abrumadora de +55 puntos en materia de bienestar social y se mantiene en +54 puntos en cuanto a la intervención económica.
Esa diferencia se achica al pasar a la industria (+36) y al rechazo al ajuste (+19).
Finalmente, se congela en un virtual empate (+2) en la discusión impositiva, constituyéndose esta última como la única rendija por la cual las ideas del oficialismo lograron calar con mayor paridad.
Oficialismo poroso y oposición monolítica
Otro de los hallazgos más destacados del estudio de CEOP Latam es la asimetría en la polarización política. Mientras que el bloque opositor se comporta como un monolito —con más del 96% de adhesión a la idea de un Estado presente y activo—, el espacio oficialista aparece fisurado.
De acuerdo con los datos, el 44% de los propios votantes de Milei cree que el Estado debe garantizar el bienestar social y un 41,6% demanda intervención activa en la economía.
Para los analistas, esto demuestra que el gobierno libertario logra sostenerse electoralmente por el desgaste de administraciones anteriores y la dinámica de polarización, pero carece de un blindaje cultural capaz de alinear firmemente a su propia base detrás del dogma libertario puro.
Gobernar a contracorriente de las expectativas de tres de cada cuatro argentinos en lo conceptual deja al descubierto una fragilidad estructural de cara al futuro político del oficialismo.
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