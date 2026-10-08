Más Estado y menos "ideas de la libertad": el modelo de Javier Milei se sigue hundiendo en las encuestas

La ventaja a favor del "más Estado" arranca en una brecha abrumadora de +55 puntos en materia de bienestar social y se mantiene en +54 puntos en cuanto a la intervención económica.

Esa diferencia se achica al pasar a la industria ( +36 ) y al rechazo al ajuste ( +19 ).

Finalmente, se congela en un virtual empate (+2) en la discusión impositiva, constituyéndose esta última como la única rendija por la cual las ideas del oficialismo lograron calar con mayor paridad.

Oficialismo poroso y oposición monolítica

Otro de los hallazgos más destacados del estudio de CEOP Latam es la asimetría en la polarización política. Mientras que el bloque opositor se comporta como un monolito —con más del 96% de adhesión a la idea de un Estado presente y activo—, el espacio oficialista aparece fisurado.

De acuerdo con los datos, el 44% de los propios votantes de Milei cree que el Estado debe garantizar el bienestar social y un 41,6% demanda intervención activa en la economía.

Para los analistas, esto demuestra que el gobierno libertario logra sostenerse electoralmente por el desgaste de administraciones anteriores y la dinámica de polarización, pero carece de un blindaje cultural capaz de alinear firmemente a su propia base detrás del dogma libertario puro.

Gobernar a contracorriente de las expectativas de tres de cada cuatro argentinos en lo conceptual deja al descubierto una fragilidad estructural de cara al futuro político del oficialismo.