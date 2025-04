Mauricio Macri admitió que el peronismo "puede quedar primero" en la Ciudad

A sabiendas de que la Ciudad de Buenos Aires tiene "un núcleo kirchnerista" y que la bancada libertaria incluso captó a legisladores del PRO, Mauricio Macri se mostró cauto con respecto a los resultados de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 18 de mayo.

macri triunfo del pro

"No estamos seguros de ganar porque dividiendo el voto, como se está dividiendo con los libertarios, la elección va a ser muy difícil porque hay un núcleo kirchnerista en la Ciudad de Buenos Aires que... ellos tienen un techo/piso (sic) de 26 o 28 puntos. En la división de los otros votos puede ser que el resultado los termina posicionando primeros", esgrimió.

"Por más que sea algo simbólico la verdad es que no está bueno porque nos hemos pasado todos estos años poniéndole un límite al kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires y los libertarios han entrado a la cancha para fortalecer, en cierta manera, la presencia de los kirchneristas en la Ciudad de Buenos Aires", se lamentó Mauricio Macri, que supo a quién nombrar en sus penurias.

"No estoy enojado con Karina Milei, estoy sorprendido más que enojado. Ella, según Javier, es la que conduce todo el tema del partido. Él no se mete. Ella tomó esta decisión, no la puedo entender", sentenció el expresidente, airado pero con su monotono habitual.

"Desde fines de agosto que no hablamos, y todas las cosas que yo hablaba con Javier, después iba a su entorno y le decían que no", señaló Mauricio Macri en referencia a Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, con quien el mandatario y su hermana forman "el triángulo famoso".

"Eso es lo que más me jode a mí", espetó coloquial el expresidente.

"Lo que me entusiasmó en esas conversaciones fue ese sueño y él me hablaba de 1870. Este acuerdo de 1870, cuando empezó la época de gloria liberal. Esas son las cosas que intentó aportar en esa mesa y que, lamentablemente, cuando pasamos al segundo nivel -que es el triángulo este, de hierro- fue todo que no, y encima eso termina desencadentando que vamos a esta competencia en la Ciudad de Buenos Aires en vez de trabajar en equipo", convino.

"Si uno ve que en el centro de lo que uno quiere hacer, el aliado más importante que tuvo, aquel que le salvó las papas cinco veces por lo menos en el último año en el Congreso para no para que no caiga en una crisis económica el país y el plan económico se derrumbe, ¿vas a tomar como prioridad enfrentarte a ese partido o vas a decir 'busquemos más puentes para trabajar juntos'?", convino sobre las votaciones en ambas cámaras, donde el PRO y sus iteraciones "por el Cambio" fueron claves para las victorias oficialistas.

Uno de los puentes que todavía no están hechos ceniza, señaló el expresidente, es del de alcanzar "algún acuerdo en la provincia de Buenos Aires" entre el PRO y La Libertad Avanza.