Lamentable actitud de Mauricio Macri

Así quedó en evidencia en la noche del lunes cuando a la salida de la cena por el 35° aniversario de la Fundación Libertad, el ex presidente Mauricio Macri tuvo una lamentable actitud con el periodista Lautaro Maislin y C5N que, en definitiva, no hizo más que dejar al desnudo sus sentimientos hacia el periodismo no complaciente con el que se siente cómodo.

Mirá el video del bochornoso momento que protagonizó Macri:

macri