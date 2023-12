Mauricio Macri, más libertario que nunca: "¡Viva la libertad, carajo!"

macri libertario.mp4

Horas antes, cuando ingresó al Congreso para la asunción de Javier Milei, Mauricio Macri vaticinó: "El gobierno arranca en una situación muy crítica desde el punto de vista económico y social. La Argentina entrará en un proceso de ordenamiento y reformas y acá estamos para lo que el presidente necesite".

El expresidente, quien participa de la Asamblea Legislativa, dijo que tiene "las mejores expectativas" porque "hay un clima de alegría y esperanza en la Argentina", en declaraciones a la televisión del Senado de la Nación.

"Las reformas servirán para todo lo que pueda hacer volver a la Argentina en un país previsible y confiable para que el resto del mundo quiera venir a invertir y a crear trabajo", aseveró.

Además, en su cuenta de Twitter, Macri se refirió al discurso del flamante presidente: "Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy", escribió. Se ve que no llegó a oír la parte en que señaló que era parte del fracaso político de los últimos 8 años.

macri libertario2.png

macri libertario1.png