Pese a las respuestas de los clubes, Mauricio Macri insistió con su idea de privatizar el fútbol

En este marco, el dirigente que ahora es candidato a vicepresidente de Boca aseguró que tiene que ser una decisión de los socios que su club deje de ser justamente de los socios.

Macri respaldó la propuesta de permitir las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino y habló de casos en Europa sin mencionar, por ejemplo, el del Real Madrid, equipo más ganador de la historia y que es de los socios.

"¿Vos los ves torturados a los hinchas del Manchester City?", justificó el ex presidente. También mencionó al Bayern Múnich, que en realidad tiene un sistema mixto: 75% propiedad de socios y el 25% restante lo tiene Audi, Allianz y Adidas.

Por otro lado, el ex mandatario festejó que el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no se haya expresado ni a favor ni en contra de la privatización de los clubes. "Grande Scaloni, que no se dejó asustar", sentenció, más allá de que el DT no haya aclarado su postura al respecto.