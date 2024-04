Mauricio Macri respaldó a Javier Milei: "Está en una batalla épica por recuperar las libertades"

"Hoy más que nunca estamos pudiendo lograr que el conjunto de los argentinos entiendan que esta libertad que tanto ansiamos, que tan central es para todos nosotros, no puede ser en algún aspecto y en otros no. No hay libertad política sin libertad económica, sin independencia de los poderes y sin libertad de expresión", indicó Macri, luego de felicitar la labor realizada por la fundación organizadora del evento realizado en Parque Norte.

Escucharon a Macri, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el ex presidente español José María Aznar y el ex ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

Entre los presentes también estuvieron el ex ministro de Economía de Brasil Paulo Guedes; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Federico Sturzenegger.