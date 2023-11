Mauricio Macri reveló que apuntaló a Javier Milei para que no ataque a la prensa: no le estaría haciendo caso

Las declaraciones del ahora candidato a vicepresidente de Boca surgen poco más de 24 horas después de que el libertario golpeara a un periodista en su llegada a Rosario.

En otro tramo de la entrevista, el ex mandatario aseguró que está colaborando en la campaña de Milei porque puso "la patria por delante" y que no le pidió "nada a cambio".

"Hay que ayudar a Milei, las cosas que no te gustan no van a suceder, solo va a hacer las cosas que a vos te gustaría que haga, vayamos a votar por ese cambio que la Argentina necesita", sentenció Macri, y concluyó: "Tenemos que tener la humildad de seguir a los jóvenes, ellos eligieron a Milei para liderar el cambio y los tenemos que acompañar. No ir a votar, votar en blanco, es entregarse, y no va eso, este es nuestro país".