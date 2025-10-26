Javier Milei, tras el triunfo en las elecciones: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia"
Desde el búnker, el Presidente dio un discurso más centrado y conciliador que de costumbre, aunque no evitó burlarse de Fuerza Patria por la derrota electoral.
La Libertad Avanza (LLA) arrasó este domingo en las elecciones legislativas 2025 con triunfos en 16 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, y se impuso a nivel general por 11 puntos de ventaja por sobre Fuerza Patria, datos que celebró Javier Milei en un discurso bastante controlado y en el que prometió gobernar incluso para quienes no lo votaron.
"Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección y por la maravillosa elección que se hizo estrenando la Boleta Única Papel. Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático transparente", arrancó el Presidente desde el búnker libertario.
El mandatario calificó la jornada democrática como "un día histórico para la Argentina", y sostuvo: "Hoy pasamos el punto bisagra y comienza la construcción de la Argentina grande".
Milei se tomó un largo rato para felicitar a cada uno de los integrantes de su Gobierno, destacando especialmente a "los dos colosos que fueron arquitectos de este milagro, que fueron Karina Milei y Santiago Caputo".
"Este resultado no hubiera sido posible sin los miembros del Gobierno. Quiero agradecer al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a Bullrich y Petri. Quiero agradecer a Toto Caputo y a quien conduce el Banco Central, Santiago Bausilli. Quiero dar las gracias al excanciller, y a esa luchadora que es Sandra Pettovello. Y al coloso Federico Sturzenegger. A Mario Lugones, a Lisandro Catalán, a Mariano Cúneo Libarona", enumeró el Presidente.
En tanto, el libertario aseguró que "hoy la Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hicimos en estos dos años", y prometió: "Para los próximos dos años estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que necesita la Argentina para hacerla grande nuevamente".
"Quiero destacar el rol del nuevo Congreso que será fundamental. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 a 20 senadores. Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina", aseguró Milei.
De esta forma, el Presidente prometió "traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", ya que consideró: "Un dato que quedó en claro hoy es que dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado".
Por último, y si bien se mostró más conciliador que en otros discursos, Milei se tomó un momento para ironizar sobre la floja elección de Fuerza Patria. "Les sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo, y como quisieron sumar sellos, igual les sacamos 11 puntos de diferencia", disparó.
Para cerrar, y antes de sus clásicos gritos sobre la libertad, Miley concluyó: "Los argentinos le dijeron 'basta al populismo, populismo nunca más'".
