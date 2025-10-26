Javier Milei, tras el triunfo en las elecciones: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia"

En tanto, el libertario aseguró que "hoy la Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hicimos en estos dos años", y prometió: "Para los próximos dos años estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que necesita la Argentina para hacerla grande nuevamente".

milei discurso

"Quiero destacar el rol del nuevo Congreso que será fundamental. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 a 20 senadores. Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina", aseguró Milei.

De esta forma, el Presidente prometió "traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", ya que consideró: "Un dato que quedó en claro hoy es que dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado".

Por último, y si bien se mostró más conciliador que en otros discursos, Milei se tomó un momento para ironizar sobre la floja elección de Fuerza Patria. "Les sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo, y como quisieron sumar sellos, igual les sacamos 11 puntos de diferencia", disparó.

Para cerrar, y antes de sus clásicos gritos sobre la libertad, Miley concluyó: "Los argentinos le dijeron 'basta al populismo, populismo nunca más'".