Hubo acuerdo entre el gobernador Maximiliano Pullaro y la Policía de Santa Fe: se levantó la protesta

Por otra parte, las autoridades provinciales separaron de sus cargos a 20 miembros de la Policía de Santa Fe, justamente por sus acciones durante las protestas de los últimos días.

De hecho, los 20 efectivos están denunciados por incitación a la violencia y abandono del servicio.

Sin embargo, tras el anuncio de Maximiliano Pullaro hubo festejos en Rosario: "Logramos lo que necesitábamos. Queremos agradecer la predisposición del ministro de Seguridad, del gobernador y de la Plana Mayor", señaló uno de los efectivos a un canal de televisión.

"Fueron horas muy tensas y ahora nos vamos a trabajar. Tenemos todo el personal dispuesto. Es algo histórico, nunca se había conseguido algo así", agregó el policía.