Máximo Kirchner: "Mientras más gente participe, mejor. Hay que ejercer el derecho"
"La sociedad se va a expresar y va a validar o no una manera de conducir el país", sostuvo el diputado de Fuerza Patria.
"Al peronismo siempre le conviene que la gente vote", enfatizó el diputado llamando a la participación del electorado. Consultado por la filtración de audios que implicarían a la hermana del Presidente Javier Milei en una red de coimas sostuvo: "A mí lo que me preocupa es la economía del país. Me preocupa mucho más lo que hace Toto Caputo con la economía que lo que hace la hermana del presidente".
También aludió ante los micrófonos a la situación de su madre: “Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”.
"La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho", agregó.
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
Axel Kicillof y un llamado a votar el domingo: "Es un momento bisagra"
El gobernador Axel Kicillof participó de una actividad organizada por el Movimiento Evita y le pidió a los vecinos que asistan a votar este domingo.
“El pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina y que no vino a enfrentar a la casta sino a ajustar a los sectores vulnerables, a los jubilados, las personas con discapacidad, los barrios populares y la industria nacional. No hay nada nuevo ni espontáneo en ese modelo", manifestó.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
