Máximo Kirchner: "Mientras más gente participe, mejor. Hay que ejercer el derecho"

En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses van a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.

Axel Kicillof y un llamado a votar el domingo: "Es un momento bisagra"

El gobernador Axel Kicillof participó de una actividad organizada por el Movimiento Evita y le pidió a los vecinos que asistan a votar este domingo.

“El pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina y que no vino a enfrentar a la casta sino a ajustar a los sectores vulnerables, a los jubilados, las personas con discapacidad, los barrios populares y la industria nacional. No hay nada nuevo ni espontáneo en ese modelo", manifestó.

La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses