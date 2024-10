Máximo Kirchner en Radio 10: "Es fácil elegir entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela"

Durante la entrevista en Radio 10, el referente de La Cámpora también abordó el distanciamiento entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta, destacando que no existe una estrategia para “limar” al mandatario y que los integrantes del gabinete de la provincia de Buenos Aires provenientes de la organización “se dedican a trabajar”. Recordó que “el gobernador mismo dijo que está contento con los ministros que tiene”.

Embed - #Argenzuela - Máximo Kirchner, nota exclusiva mano a mano con Rial donde responde todo.

Máximo Kirchner habló de la interna en el PJ: ¿Cristina o Quintela?

Sobre este punto, Máximo sostuvo: “Los compañeros que se sumaron a los ministerios de Axel fueron a trabajar... sería bueno que uno diga, ‘me mandaron a hacer una zancadilla’, que no fue así. Yo no me manejo por resentimientos personales ni pienso la política en términos de dónde quedo yo, pero hay muchos que piensan, ‘¿dónde está mi lugar?’”.

En cuanto a la interna, Kirchner opinó que “hay situaciones y contextos que creo que tienen que ver más con mezquindades políticas que con realidades”. Aclaró que “todo este tema (que digan que busca desgastar al gobernador) no lo entiendo... Hay un método político del off, de operar sobre sectores del periodismo... Yo no comparto eso de andar dando vuelta por los medios todos los días”, en una crítica implícita hacia el entorno del gobernador.

Máximo insistió: “A mí nadie me escuchó hablar de listas, pero uno queda embadurnado porque otros lo hacen y termina todo como una tergiversación grande... Es una pena, porque a mí me llamás por teléfono y podemos debatir horas y horas, nunca le escapé a la discusión”.