"Me lo decís afuera": el durísimo cruce en Diputados entre Martín Menem y Mario Manrique

Invitación "para afuera" y la polémica por el reloj con Martín Menem en Diputados

Mientras el ida y vuelta central continuaba, otros legisladores del oficialismo comenzaron a increpar a Manrique desde sus bancas. Sin titubear, el diputado peronista y dirigente sindical interrumpió su diálogo con la presidencia para mirar a los costados y lanzar una frase bien picante. “Lo que vos me quieras decir, me lo decís afuera, ningún problema, amigo”, le dijó a otro libertario.

Acto seguido, Manrique volvió a centrar su atención en Menem para cuestionar el manejo del tiempo de exposición, un clásico motivo de disputa en el recinto. “¿Sigo, señor Presidente, o me vas a correr el reloj? ¿Me vas a correr el reloj?”, chicaneó, mientras que el presidente, le aclaró: “Continúe, diputado. Cuando usted gritaba no paré el reloj del otro lado tampoco, continúe”.

Una vez que le rehabilitaron el uso de la palabra para continuar con su discurso, Manrique aprovechó sus segundos finales para propinarle a Menem la crítica más dura de la jornada, recurriendo a una célebre frase histórica atribuida al General José de San Martín.

“Señor Presidente, el Padre de la Patria, ¿sabe qué decía? Que la soberbia es una discapacidad que sufren pobres, infelices, mortales, cuando se chocan de repente con una poca cuota de poder. Y eso es lo que le está pasando; a este gobierno le pasa, le pasa a usted en particular y le pasa a todo su bloque”, remató Manrique.

El recinto quedó sumido en un clima de murmullos y reproches cruzados, exponiendo una vez más las profundas diferencias metodológicas y políticas que traban la convivencia diaria en el Congreso de la Nación.