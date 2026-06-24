"Me lo decís afuera": el durísimo cruce en Diputados entre Martín Menem y Mario Manrique
El presidente de Diputados y el legislador de Unión por la Patria protagonizaron un fuerte ida y vuelta con acusaciones de falta de respeto y chicanas.
El clima político en Diputados volvió a registrar temperatura máxima durante la última sesión. En medio de discursos, el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el diputado de Unión por la Patria, Mario Manrique, protagonizaron un tenso cruce de palabras que incluyó reproches por el trato diario en el recinto y una chicana filosófica sobre el ejercicio del poder.
El altercado comenzó a escalar cuando Menem, notablemente molesto por los reclamos de la oposición, interrumpió para marcar la cancha, y expresó: “Le voy a decir algo a los diputados, atiendo a los diputados de su bloque más que a cualquier otro, así que no se pongan exquisitos, continúen”.
La frase encendió de inmediato a Manrique, quien no se quedó callado y le paró el carro al libertario. “Primero, no me hable así. Háblame con respeto, porque yo a vos te hablo con respeto. ¿Listo?”, lo cruzó.
Lejos de calmar las aguas, Menem retrucó argumentando que el bloque opositor le estaba faltando el respeto y le recriminó: "Porque cuando vienen Germán [Martínez] y vienen los diputados de su bloque a pedirme algo, los atiendo de la misma manera... Atiendo a todo el mundo por igual cuando me vienen a hablar acá".
Invitación "para afuera" y la polémica por el reloj con Martín Menem en Diputados
Mientras el ida y vuelta central continuaba, otros legisladores del oficialismo comenzaron a increpar a Manrique desde sus bancas. Sin titubear, el diputado peronista y dirigente sindical interrumpió su diálogo con la presidencia para mirar a los costados y lanzar una frase bien picante. “Lo que vos me quieras decir, me lo decís afuera, ningún problema, amigo”, le dijó a otro libertario.
Acto seguido, Manrique volvió a centrar su atención en Menem para cuestionar el manejo del tiempo de exposición, un clásico motivo de disputa en el recinto. “¿Sigo, señor Presidente, o me vas a correr el reloj? ¿Me vas a correr el reloj?”, chicaneó, mientras que el presidente, le aclaró: “Continúe, diputado. Cuando usted gritaba no paré el reloj del otro lado tampoco, continúe”.
Una vez que le rehabilitaron el uso de la palabra para continuar con su discurso, Manrique aprovechó sus segundos finales para propinarle a Menem la crítica más dura de la jornada, recurriendo a una célebre frase histórica atribuida al General José de San Martín.
“Señor Presidente, el Padre de la Patria, ¿sabe qué decía? Que la soberbia es una discapacidad que sufren pobres, infelices, mortales, cuando se chocan de repente con una poca cuota de poder. Y eso es lo que le está pasando; a este gobierno le pasa, le pasa a usted en particular y le pasa a todo su bloque”, remató Manrique.
El recinto quedó sumido en un clima de murmullos y reproches cruzados, exponiendo una vez más las profundas diferencias metodológicas y políticas que traban la convivencia diaria en el Congreso de la Nación.
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