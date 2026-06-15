Detuvieron a una "viuda negra" por el crimen del socio de Martín Menem
La sospechosa fue arrestada en José C. Paz y está señalada como la presunta autora del homicidio de Daniel Osorio Peñaloza, empresario vinculado a Gentech.
Detuvieron a una mujer de 33 años por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, socio y amigo de Martín Menem, quien fue hallado sin vida en su departamento de Caballito. La Justicia la investiga como la presunta autora material del homicidio y sospecha que la víctima habría sido atacada bajo la modalidad "viuda negra".
La sospechosa fue arrestada en José C. Paz por efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y en las próximas horas será indagada por la jueza Paula González, a cargo de la causa. Los investigadores la señalan como la presunta autora material del homicidio.
Según informó La Nación, la imputada fue identificada con las iniciales A.S.O. y es investigada bajo la hipótesis de un ataque de la modalidad conocida como "viuda negra", en la que mujeres seducen a sus víctimas para luego suministrarles sustancias que las incapacitan y robarles pertenencias.
De acuerdo con la imputación formulada por el fiscal Eduardo Cubría, Osorio Peñaloza habría fallecido luego de ingerir una sustancia que la acusada habría colocado en una bebida. Esa línea de investigación es, por el momento, la principal hipótesis del expediente.
Las pruebas contra la sospechosa
Según el mismo medio, para identificar a la acusada resultó clave el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del edificio donde residía el empresario.
Los registros permitieron reconstruir movimientos y avanzar sobre la identidad de la mujer, que finalmente fue localizada y detenida en el conurbano bonaerense.
Tras conocerse la muerte de Osorio Peñaloza, Menem publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su conmoción por la pérdida. Allí recordó que compartía con él una relación de amistad y trabajo, además de haber desarrollado juntos la empresa Gentech.
Mientras tanto, la Justicia busca determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el grado de participación de la mujer detenida en el crimen. La acusada podría ser indagada en las próximas horas.
Cómo comenzó la investigación
Osorio Peñaloza, nacido en Venezuela y radicado en Argentina, fue visto por última vez el viernes 5 de junio, cuando compartió una salida con un amigo colombiano vinculado también a la empresa Gentech, dedicada a la comercialización de suplementos deportivos.
Tras el encuentro, ambos se retiraron por separado. El empresario regresó a su departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez al 5500, en Caballito.
Al día siguiente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó comunicarse con él sin éxito. Ante la falta de respuestas, un amigo que tenía las llaves del inmueble fue hasta el lugar y encontró a Osorio Peñaloza sin vida sobre la cama.
La causa comenzó como una investigación por muerte dudosa, pero con el avance de las pericias y el análisis de las últimas horas de la víctima cobró fuerza la hipótesis de un homicidio.
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