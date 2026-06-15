Detuvieron a una "viuda negra" por el crimen del socio de Martín Menem

Las pruebas contra la sospechosa

Según el mismo medio, para identificar a la acusada resultó clave el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del edificio donde residía el empresario.

Los registros permitieron reconstruir movimientos y avanzar sobre la identidad de la mujer, que finalmente fue localizada y detenida en el conurbano bonaerense.

Tras conocerse la muerte de Osorio Peñaloza, Menem publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su conmoción por la pérdida. Allí recordó que compartía con él una relación de amistad y trabajo, además de haber desarrollado juntos la empresa Gentech.

posteo menem socio El posteo de Martín Menem por la muerte de su socio

Mientras tanto, la Justicia busca determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el grado de participación de la mujer detenida en el crimen. La acusada podría ser indagada en las próximas horas.

Cómo comenzó la investigación

Osorio Peñaloza, nacido en Venezuela y radicado en Argentina, fue visto por última vez el viernes 5 de junio, cuando compartió una salida con un amigo colombiano vinculado también a la empresa Gentech, dedicada a la comercialización de suplementos deportivos.

Tras el encuentro, ambos se retiraron por separado. El empresario regresó a su departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez al 5500, en Caballito.

Al día siguiente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó comunicarse con él sin éxito. Ante la falta de respuestas, un amigo que tenía las llaves del inmueble fue hasta el lugar y encontró a Osorio Peñaloza sin vida sobre la cama.

La causa comenzó como una investigación por muerte dudosa, pero con el avance de las pericias y el análisis de las últimas horas de la víctima cobró fuerza la hipótesis de un homicidio.